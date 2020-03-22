بالفيديو .. «الشثري»: كل التزام بتعليمات جهات الاختصاص بشأن «كورونا» يتبعه أجر وثواب

تواصل- فريق التحرير:

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، على ضرورة عدم الاستهانة بفيروس “كورونا” الجديد، والتقيد بالتعليمات التي تصدرها جهات الاختصاص وخاصةً وزارة الصحة.

وقال الشثري خلال مداخلة مع قناة “السعودية”، إنه يجب على كل مسلم الالتزام بالتعليمات التي يصدرها ولي الأمر والاستجابة لها، وكذلك متابعة ما تصدره جهات الاختصاص والالتزام به.

وأضاف أن كل التزام بالتعليمات يتبعه أجر وثواب يحصل عليه العبد، وأما ترك الالتزام فيكون به معصية لله، مشيراً إلى أنه يجب على الإنسان حفظ نفسه وأقاربه ومجتمعه والخوف على مَن حوله من كبار السن والمرضى والتسبب في نقل العدوى لهم.