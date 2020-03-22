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لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية.. رجل أمن يوجّه رسالة لشبان خرجوا في رحلة برية (فيديو)

لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية.. رجل أمن يوجّه رسالة لشبان خرجوا في رحلة برية (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

وجّه رجل أمن نصيحة لشبان خرجوا في رحلة برية متجاهلين التحذيرات المتكررة بالبقاء في المنزل، داعياً إياهم إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة من أجل تفادي انتشار فيروس  “كورونا”.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، رجل الأمن وهو يتحدث للشبان، مشيراً إلى أنهم يجب أن يكونوا قدوة لمن يحيطون بهم ويلتزمون بالتعليمات حتى لا يتعرضوا للإصابة بالفيروس ولا يصيبون غيرهم به.

وأظهر المقطع رجل الأمن وهو يؤكد على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل  14 يوماً لمنع انتقال العدوى في حالة الإصابة بفيروس “كورونا”، مذكراً،  إياهم بأن التعليمات التي وصلت  إلى  إغلاق المساجد والحرمين الشريفين هي من أجل سلامة جميع أفراد المجتمع والحرص على عدم تواجدهم في تجمعات.

ولم يتسن لـ”تواصل” معرفة المنطقة التي تم تصوير الفيديو بها.

 

 

 

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