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«الغذاء والدواء» تنشر قائمة تفاعلية لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات

«الغذاء والدواء» تنشر قائمة تفاعلية لمعرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات
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تواصل – واس:

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قائمة تفاعلية تتيح معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في فروع الصيدليات المرجعية الموزعة في مختلف محافظات ومدن المملكة، وذلك ضمن إجراءات الهيئة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويجري تحديث القائمة على مدار الساعة من خلال التواصل المستمر مع الصيدليات المرجعية لتحديد الكميات المتوفرة لديها من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الفيروس.

وتوفر القائمة اسم وعنوان كل صيدلية ورقم التواصل معها، ويمكن الدخول عليها عبر الرابط التالي : (هنا الرابط).
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت مؤخراً “صيدليات مرجعية” في مناطق المملكة كافة، توفّر غالبية الأدوية المطلوبة التي قد لا تتوفر في صيدليات أخرى، وتنشر الهيئة على موقعها الالكتروني قوائم تحدث دورياً لهذه الصيدليات ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها.

وتتيح الهيئة للصيدليات الراغبة في الانضمام إلى قائمة “الصيدليات المرجعية” إمكانية التقدم بطلب الانضمام عبر البريد الالكتروني (Tracking.Drug@sfda.gov.sa)، وذلك بعد الالتزام بعدد من المتطلبات والمهام، مثل توفير الأدوية المطلوبة كافة وتسجيل المنشأة وجميع فروعها في نظام التتبع الدوائي “رصد”.

كما تشترط المشاركة في تقديم البلاغات للهيئة عن الأعراض الجانبية، وتحديد مسؤول عن التوفر في الصيدليات يتولى تقديم البلاغات عن عدم التوفر ويكون نقطة الاتصال الرسمية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

 

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