الكويت تفرض حظر تجوال جزئي.. السجن والغرامة للمخالفين

تواصل – فريق التحرير:

قررت الكويت، مساء أمس السبت، فرض حظر تجول جزئي بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي السبت برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من يوم الأحد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وقررت السلطات في الكويت، مد الإجازة أسبوعين إضافيين إلى 12 أبريل، مع فرض عقوبة في حالة عدم الالتزام بالحظر عقوبتها السجن وغرامة تصل إلى 10 الاف دينار.