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بالفيديو.. قناة المجد تبرز مبادرة صحيفة تواصل «صحتنا في منازلنا»

بالفيديو.. قناة المجد تبرز مبادرة صحيفة تواصل «صحتنا في منازلنا»
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تواصل – فريق التحرير:

أبرزت قناة المجد، في حلقة برنامج “أخباركم” مباردة صحيفة “تواصل”، بعنوان “صحتنا في منازلنا”، والتي استهدفت الصحيفة من خلالها التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأطلقت “صحيفة تواصل الإلكترونية” الخميس، مبادرة مجتمعية بعنوان “صحتنا في منازلنا”، استشعاراً منها بالمسؤولية المجتمعية وإيمانا بأهمية التوعية للوقاية من كورونا.

وكان من أهم أهداف هذه المبادرة:

– تفعيل الوعي المجتمعي.

– إبراز التجارب المميزة في المنازل.

– المساهمة في وضع البرامج المناسبة للأسر والتي تحافظ على صحتهم وتستثمر أوقاتهم بالنفع خلال بقائهم في المنزل.

– مشاركة ونشر الأخبار الإيجابية.

وأطلقت الصحيفة وسما للحملة (#صحتنا_ في_منازلنا) عبر منصة تويتر ودعت قراءها للتفاعل والتعاون في نشر المبادرة عبر حساب الصحيفة الرسمي @twasulnews.

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