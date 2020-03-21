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وزير الشؤون الإسلامية للمواطنين والمقيمين: الإجراءات الاحترازية حفظ للنفس والمال

وزير الشؤون الإسلامية للمواطنين والمقيمين: الإجراءات الاحترازية حفظ للنفس والمال
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تواصل – فريق التحرير:

أهاب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بكافة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

وشدد آل الشيخ على أهمية التقيد بالتعليمات، وأهمها البقاء بالمنازل؛ لما سيتحقق بذلك من مصالح عامة وخاصة، ودرءا للمفاسد.

وأضاف “أنه كلما التزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف وتهلك، وأصون للأموال من أن تهدر، والشريعة الغراء مبناها على تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد”.

وشدد وزير الشؤون الإسلامية على أن التقيد بهذه التعليمات والتوجيهات واجب شرعي؛ لأنها من طاعة ولاة الأمر، ويأثم المكلف عند مخالفتها؛ لأنها مخالفة لولاة الأمر، سائلاً الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وأحسن حال.

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