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بسبب تفشي «كورونا».. الرئيس الأمريكي يعلن نيويورك منطقة كوارث

بسبب تفشي «كورونا».. الرئيس الأمريكي يعلن نيويورك منطقة كوارث
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، إنه جرى الاتفاق مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 22 ألف شخص في الولايات المتحدة، مضيفا أن العمل جار مع الكونغرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.

بدورها كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، أن المخابرات الأمريكية نبهت في شهري يناير وفبراير الماضيين، بشكل سري، من تحول فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى وباء عالمي، لكن الرئيس ترامب، استهان بذلك التحذير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب والمشرعين الأمريكيين قللوا من شأن تحذير المخابرات، وأخفقوا في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من انتشار الوباء الذي أصاب أكثر من 19 ألفا و770 شخصا داخل الولايات المتحدة.

ولم تحدد المخابرات الأمريكية، وقتها، التاريخ المحتمل لوصول الفيروس إلى الأراضي الأميركية أو استشرائه فيها، على نطاق واسع، لكنها كانت على دراية بنقاط انتشار المرض في الصين ودول أخرى.

واكتفت المخابرات الأمريكية بالتنبيه إلى وتيرة استشراء الفيروس، ونبهت إلى أن السلطات الصينية تحاول التقليل من شدة المرض لأنها لا تكشف معلومات دقيقة حول الوضع الصحي.

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