وزير الزراعة: المنتجات الغذائية متوفرة بجميع المناطق.. لا داعي للقلق

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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، اليوم السبت، أن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن تنتج من خلال 15 موقعاً بمختلف مناطق المملكة نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كجم يومياً، كما تبلغ السعة التخزينية للقمح نحو 3.3 مليون طن، بطاقة إنتاجية تتجاوز 15 ألف طن يومياً، وبمخزون جاهز للضخ في السوق يبلغ 1.8 مليون كيس زنة 45 كجم.

وأضاف الفضلي، مطمئنا الجميع بشأن توفر المنتجات الغذائية بمختلف المناطق “يتجاوز الإنتاج المحلي من الخضراوات المتنوعة 180 ألف طن شهرياً، إلى جانب تجاوز الإنتاج اليومي من الطيور 3.5 مليون طير يومياً و15 مليون بيضة، فيما يبلغ الإنتاج اليومي من الحليب أكثر من 7.5 مليون لتر، وتتجاوز المنتجات البحرية 437 طنا يومياً، فضلاً عن 1248 إرسالية نباتية وحيوانية خلال أسبوع”.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة قد وقف اليوم سير العمل في عدد من المشاريع التي تعنى بالأمن الغذائي في منطقة الرياض، وعلى رأسها مخزون المملكة وقدرتها الإنتاجية من الحبوب والمنتجات الزراعية واللحوم والدواجن وغيرها.