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«كبار العلماء»: التقيد بتعليمات الجهات المختصة لمواجهة «كورونا» واجب شرعي

«كبار العلماء»: التقيد بتعليمات الجهات المختصة لمواجهة «كورونا» واجب شرعي
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تواصل – فريق التحرير:

شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات التي تصدرها الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها.

وقالت الأمانة، في بيان لها اليوم السبت: “إن التقيد بهذه التعليمات واجب شرعي، ويأثم المكلف عند مخالفتها لقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والتقيد بهذه التعليمات من طاعة ولي الأمر.

وأشارت إلى أنه بالتقيد بالتعليمات تتحقق مصالح عامة وخاصة، وتُدرأ مفاسد عامة وخاصة، مبينة أنه كلما اُلتزم بها كان ذلك أحفظ للنفوس من أن تتلف، وأصون للأموال من أن تهدر، والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وأضافت: “إن الإثم بمخالفة هذه التعليمات يعظم نظرا لأن المخالف لا يجني على نفسه فقط، وإنما يتعدى أثر مخالفته إلى غيره.

وتابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن أهل العلم قرروا استنادا إلى نصوص الشريعة: (أن المعصية المتعدية للغير أشد من القاصرة)، سائلة الله تعالى أن يلطف بعباده، وأن يرفع عنهم هذا الوباء وهم في صحة وعافية وأحسن حال وهو سبحانه اللطيف الخبير.

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