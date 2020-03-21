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بشرى من بنك التنمية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والمنشآت الناشئة

بشرى من بنك التنمية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والمنشآت الناشئة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، أنه تم اعتماد برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود، بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال.

ويشمل الدعم 5 مسارات نوعية: زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال 2020، وزيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال تمكّن 6 آلاف رائد أعمال من البدء في مشاريعهم التنموية.

ويتمثل المساران الثالث والرابع في تخصيص محفظة جديدة بقيمة ملياري ريال تقدم الدعم المالي لألف منشأة صحية صغيرة ومتوسطة، ودعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ ملياري ريال لتمويل 50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة.

أما المسار الخامس فيتمثل في تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط المؤجلة ملياري ريال.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم، ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال، تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة.

ويهدف البرنامج إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) على كلٍ من الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة.

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