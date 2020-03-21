ضبط مستودع ينتج معقمات مغشوشة وأدوية منتهية الصلاحية بالرياض (فيديو وصور)

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، أنه تم ضبط مستودع في الرياض يعيد تعبئة معقمات مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مداهمة الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة للمستودع الذي تتم فيه تعبئة المعقمات المغشوشة بطريقة عشوائية من قبل عمالة مخالفة، قبل أن يتم ضبطهم في الرياض.

وكانت فرق من عدة جهات حكومية داهمت في وقت سابق مستودعًا تستخدمه عمالة مخالفة، كوكر لجمع معقمات منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بعد تزوير تواريخ إنتاجها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المعقمات منتهية الصلاحية داخل المستودع.