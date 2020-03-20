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التميمي: كلمة خادم الحرمين في مواجهة «كورونا» جاءت برؤية شاملة ومباشرة للجميع

التميمي: كلمة خادم الحرمين في مواجهة «كورونا» جاءت برؤية شاملة ومباشرة للجميع
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح التميمي الأهمية البالغة لما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله –  أمس الخميس حول جائحة فيروس كورونا.

وأوضح د. التميمي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جاءت برؤية شاملة ومباشرة للجميع، وأن المحافظة على صحة الإنسان من خلال توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية .

وبيّن أن منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى مستمرة بكافة طاقتها لخدمة المرضى والمراجعين، بكل همة وعزيمة وعمل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة هذا الفيروس ، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع والالتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية .

 

 

 

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