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رئيس «الغذاء والدواء»: المصانع تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكمّامات والمُعقمات

رئيس «الغذاء والدواء»: المصانع تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكمّامات والمُعقمات
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تواصل –فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي, أنَّ المصانع الوطنية رفعت طاقتها الإنتاجية من المعقمات والكمّامات تزامناً مع زيادة الطلب عليها للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ووفقاً لـ”المدينة”، قال”الجضعي” خلال زيارته عدداً من مصانع المستلزمات الطبية في العاصمة الرياض اليوم: المصانع مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وعلى مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع لضمان توفر الكمّامات والمُعقمات في الصيدليات والسوق المحلية لاستخدامها في الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 “.

وأوضح أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة الصحة وعدد من سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف الدول على تذليل التحديات كافة التي تواجه المصانع في استيراد المواد الخام من بلد منشأها نظرًا لظروف الطيران التي تمر بها دول العالم كافة هذه الأيام.

وفيما يتعلق بتوفر الكمّامات والمُعقمات، أوضح الدكتور الجضعي أنَّ التركيز على توفر الكمّامات والمُعقمات خلال الأيام الماضية كان لتأمين الاحتياج للقطاع الصحي بشكل عاجل إضافة إلى المنافذ وأماكن الحجر الصحي التي جرى توفيرها في أكثر من منطقة، وحاليًا بدأت مصانع الكمّامات بضخ كميات كبيرة للصيدليات ونقاط البيع في السوق المحلية أو عبر تطبيقاتها الالكترونية، أمَّا فيما يخص المُعقمات فمن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة توفرها بالتدريج بعد أن تمت مضاعفة الإنتاج في بعض المصانع.

ولفت إلى أن الدور المأمول من القطاع الخاص خصوصاً المصانع المنتجة للمُعقمات هو مضاعفة الجهد ورفع الطاقة التشغيلية لاستيعاب حجم الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.

 

 

 

 

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