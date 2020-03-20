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«المطلق»: المصافحة لا تجوز هذه الأيام لمنع نقل العدوى (فيديو)

«المطلق»: المصافحة لا تجوز هذه الأيام لمنع نقل العدوى (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعدم جواز المصافحة هذه الأيام، مشددًا على أن تجنُّب التجمعات مطلب شرعي، أكدته الجهات المسؤولة، ويؤكده العقلاء.

جاء ذلك خلال البرنامج الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة “نداء الإسلام” ضمن حديثه عن منظور الإسلام للوقاية من الأمراض من الناحية الشرعية، قائلا : “المصافحة سُنة في الإسلام، لكنها هذه الأيام لا تجوز”.

وتابع فضيلته أن المصافحة أصبحت من ضمن وسائل نقل المرض، بحسب شهادة الخبراء الذين قال الله فيهم {فاسأل به خبيرا} ولذلك السلام سُنة بدون مصافحة. سلِّم ولا تصافح”.

وشدَّد “المطلق” على أن اجتناب التجمعات في هذه الأيام مطلب شرعي، أكدته الجهات المسؤولة، ويؤكده العقلاء، لأن انتشار هذه الأمراض غالبًا يكون في التجمعات. لافتًا في هذا الصدد إلى إيجابية قرار تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا، ابتداء من الساعة السادسة صباحًا من يوم غد السبت.

ولفت “المطلق” إلى أن كورونا له دواء وعلاج، وسوف يكتشفونه بإذن الله، مستدلاً بقوله ﷺ “إن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه مَن علمه، وجهله مَن جهله”، مشيداً  بجهود العاملين في وزارة الصحة الذين ضربوا مثلاً طيبًا في تفانيهم وإخلاصهم، وسرعة مواكبة مستجدات المرض وطرق الوقاية.

 

 

 

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