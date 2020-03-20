الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الأردن تعلن حظر التجول بدءاً من صباح الغد

الأردن تعلن حظر التجول بدءاً من صباح الغد
0

تواصل – واس:

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تطبيق حظر التجوال في جميع مناطق البلاد بدءاً من صباح يوم غد، لمواجهة واحتواء فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في تصريح صحفي: إن كل من يخالف الأمر سيعقاب بالحبس مدة سنة، مؤكداً أن الدول التي نجحت بحماية مواطنيها هي التي التزم شعبها بعدم الخروج من المنازل.

وبموجب الحظر ستغلق جميع المحلات في مناطق الأردن كافة، على أن يتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه.

واستثنى الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.

مواد ذات صلة

وزير الصحة الأردني يوجه رسالة لمصاب كورونا هرب من الحجر الصحي (فيديو)

وزير الصحة الأردني يوجه رسالة لمصاب كورونا هرب من الحجر الصحي (فيديو)

بسبب كورونا.. «الأردن» تقرر وقف صلاة الجماعة في المساجد

بسبب كورونا.. «الأردن» تقرر وقف صلاة الجماعة في المساجد

الأردن.. احتجاز عامل و3 طلاب قادمين من الصين

الأردن.. احتجاز عامل و3 طلاب قادمين من الصين

المسند: كتلة هوائية قارسة البرودة تتوغل لأجواء المملكة

المسند: كتلة هوائية قارسة البرودة تتوغل لأجواء المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة