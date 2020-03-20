وزير الصحة يرد على سؤال بشأن إمكانية فرض حظر التجول بسبب «كورونا»

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أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن المملكة قامت بمجموعة من الاحترازات ساهمت في عدم انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن التعاون مع الدولة قد يمنع اللجوء لفرض حظر التجول.

جاء حديث “الربيعة” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان، عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واعتبر “وزير الصحة”، أن “العاملين في القطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كلما قللنا التجمعات والمخالطة، تمكنا من حد انتشار الفيروس”.

وأكد “الربيعة” أن المواطن والمقيم شركاء مع الدولة في مواجهة كورونا، لافتاً إلى أن 18 جهة حكومية تجتمع يوميًا لتخفيف آثار الفيروس في المستقبل.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه “من الصعب عمل أي توقعات حول انتشار فيروس كورونا المستجد”، موضحاً أنه لازال تحت الدراسات وسنستمر بالعمل على الاحترازات.

ورداً على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول ضمن الإجراءات الوقائية، أجاب “الربيعة”، بقوله: إن “تعاون المواطن يساعدنا على تقليل الاحترازات، نريد تعاون أكثر لأن التعاون يجعلنا لا نتجه لإجراءات احترازية أقوى”.

من جانبه، أفاد “الجدعان”، بأنه تم “تخصيص ميزانية إضافية لوزارة الصحة ومستحقات القطاع الخاص ستصرف في وقتها”، مؤكداً أن “خادم الحرمين وولي العهد حريصان على صحة الإنسان”.

وأضاف أن خفض الإنفاق يشمل قطاعات الترفيه والسياحة والانتدابات الخارجي، مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد الأثر الاقتصادي النهائي لفيروس كورونا.

وتابع الجدعان قائلاً: “ندرك تماما التداعيات الاقتصادية لأزمة كوروناعلى القطاع الخاص، ولدينا موافقة على الاقتراض المالي لتجنب تسييل الاستثمارات الحكومية”.