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جامعة الملك عبدالعزيز تقرر إلغاء الاختبارات النهائية بسبب «كورونا»

جامعة الملك عبدالعزيز تقرر إلغاء الاختبارات النهائية بسبب «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعة الملك عبدالعزيز، إلغاء الاختبارات النهائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجامعة، أن القرار جاء بناء على توجيهات معالي وزير التعليم والمبلغة بخطاب معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار المشار فيه إلى الدليل الاسترشادي لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمتضمن التوصيات والبدائل.

وأوضحت الجامعة، أنه بناء على ما رأته اللجنة العليا برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فإن اللجنة تقرر ما يلي:

1. إلغاء جميع الاختبارات النهائية المقررة سابقا بحسب الجدول الأكاديمي لجميع برامج الجامعة.
2. استكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد (Blackboard) قبل نهاية شهر شعبان، وذلك في جميع برامج الجامعة.
3. تقوم الكليات بوضع خطط بديلة للاختبارات النهائية، بإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية فيما يخص برامج البكالوريوس والدبلوم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فيما يخص برامج الدراسات العليا.
4. الحرص على أن تكون الخطط التي يتم وضعها تراعي التيسير على الطلبة ودعم الخريجين، بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف التعليمية ونواتج التعلم.

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