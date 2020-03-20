«الأرصاد» تتوقع تساقط الثلوج الخفيفة غداً على هذه المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة احتمال تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (اللوز- علقان—الظهر)، وأجزاء من محافظتي القريات وطريف اعتباراً من صباح غد السبت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطه على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.