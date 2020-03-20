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بالفيديو.. صاحبا واقعة «شرب الديتول» يعتذران ويوضحان حقيقة المقطع

بالفيديو.. صاحبا واقعة «شرب الديتول» يعتذران ويوضحان حقيقة المقطع
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تواصل- فريق التحرير:

اعتذر الشابان اللذان ظهرا في مقطعي فيديو وهما يشربان مادة مطهرة عالية التركيز “ديتول”، عما بدر منهما من تصرف، وأوضح أحدهما أن المادة التي ظهر وهو يشربها كانت عبارة عن “شاي”، فيما ذكر الآخر أن ما شربه لم يكن سوى عصير التفاح.

وكان ناشطون تداولوا المقطعين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن استيائهم مما بدر من الشابين، مشيرين إلى أن ذلك يوصل رسائل سلبية للأطفال الذين يشاهدون هذه الأفعال.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشابين، أحدهما في الرياض والآخر في القصيم، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وجاء ذلك بعد توجيه النيابة العامة بالقبض عليهما لكون ما قاما به من سلوك مجرمًا شرعاً ونظاماً، لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها، بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة.

 

 

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