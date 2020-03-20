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إصابة ممارسة صحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ«كورونا».. وعزل جميع المخالطين

إصابة ممارسة صحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ«كورونا».. وعزل جميع المخالطين
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض تفاصيل إصابة ممارسة صحية بفيروس كورونا الجديد، أمس الخميس، موضحة أن سبب الإصابة هو مخالطتها عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.

وأوضح حساب المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المُصابة تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، فيما جرى حصر المخالطين لها وأجراء الفحوصات اللازمة لمعظمهم، وهي حتى الآن سلبية بفضل الله.

وأشار الحساب إلى أنه بناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم، ويجري استكمال فحص البقية.

 

 

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