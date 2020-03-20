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الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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تواصل – واس:

سجلت وزارة الصحة الكويتية 11 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 159 حالةً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح له أن الحالات هي عشر مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة منها تسع حالات لكويتيين وحالة واحدة لمقيمة لبنانية، أما الحالة الأخيرة فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا وهي لكويتي.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاء أربع حالات من مرض فيروس، ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 22 حالةً.

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