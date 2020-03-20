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عبر النظام المرئي.. وزير التعليم يناقش مع مديري تعليم المناطق أزمة كورونا

عبر النظام المرئي.. وزير التعليم يناقش مع مديري تعليم المناطق أزمة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

قرر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الاجتماع مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات يوم الاثنين المقبل، الساعة العاشرة صباحا، في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتبه.

وتقرر أن يتم الاجتماع بين وزير التعليم ومديري التعليم عبر نظام الاجتماعات المرئية، لمناقشة إدارة أزمة الكورونا ومتابعة الدراسة عن بعد.

ومن المقرر أن يناقش وزير التعليم خلال الاجتماع القرارات المتعلقة بالدراسة في ضوء المستجدات والتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة واعتماد نظام الدراسة عن بعد للوقاية من فيروس كورونا.

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