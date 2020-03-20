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أمانة تبوك تخصص 7 ملايين متر مربع لمشاريع «الإسكان» بالمنطقة

أمانة تبوك تخصص 7 ملايين متر مربع لمشاريع «الإسكان» بالمنطقة
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تواصل – واس:

أقرت أمانة منطقة تبوك، اليوم الخميس، تخصيص ما يزيد عن 7 ملايين متر مربع لمشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة.
وأوضح أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق أن هذا التخصيص ينقسم إلى خمسة أجزاء بمدينة تبوك ، إذ يأتي الجزء الأول منها بمساحة ( ١٠٦٥١٠٧م2) والجزء الثاني بمساحة ( ١٣٩٤٤٣٦م2 ) فيما ستبلغ مساحة الجزء الثالث ( ٧٧١٢٧٨٦م2 ) والجزء الرابع ( ١٧٦٧٧٠٠م2 ) والجزء الخامس ( ١٩٣٢٩٨٥م2 ) ليبلغ إجمالي مساحة ما خصصته الأمانة من الأراضي (سبعة ملايين وأربع مائة وواحد وسبعين ألف وخمس مائة وستة أمتار مربعة.

وأشار المهندس الشفق إلى حرص الأمانة على توفير الأراضي المناسبة والكافية بمدن ومحافظات منطقة تبوك لدعم جميع الخطوات التي تسرع من قيام مشاريع الإسكان مما يساعد فئات المستفيدين من سرعة الحصول على الوحدات الإسكانية، لافتاً النظر إلى أن 30% من هذه الأراضي التي خصصت لوزارة الأسكان ستعود للأمانة بعد الانتهاء من جميع مراحلها التطويرية، ليتم الاستفادة منها لصالح المنح الخاصة والتعويضات ، مثمناً حرص واهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله في دعم قطاع الإسكان وتوحيد الجهود ووضع آليات المساندة في تعزيز هذا القطاع مما يسهم في بناء المشاريع الإسكانية في كافة المدن ويسرع من جهود الدولة حفظها الله في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لأبناء وبنات الوطن.

وأكد أن ذلك سيعزز جهود وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعاتها المقرر بناؤها في النمو الإيجابي للقطاع الإسكاني والعقاري مما يسهم في توازن مستويات العرض والطلب على الوحدات السكنية ويحفز القطاعات الاقتصادية ويشجع المستثمرين والمقاولين في قطاع الإسكان.

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