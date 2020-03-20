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متحدث الصحة يعلق على مقطع شرب السائل المنظف: تصرفات مرفوضة (فيديو)

متحدث الصحة يعلق على مقطع شرب السائل المنظف: تصرفات مرفوضة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، مع مقطع فيديو متداول لشاب يشرب سائلاً في علبة منظفات بحجة الحماية من فيروس “كورونا”.

وقال العبد العالي، في تعليقه على المقطع الذي أثار حالة من الجدل، إن الجهات الأمنية ستقوم بالضبط اللازم لمثل هذه التصرفات المرفوضة تماماً في المجتمع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وتابع متحدث وزارة الصحة “أنه لا يريد وصف هذا التصرف بصفات متدنية يترفع الجميع عنها، كما قدم شكره لجميع الملتزمين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وكانت الجهات الأمنية في الرياض والقصيم قد تمكنا في وقت لاحق من القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو تظاهرا وتباها بشرب مادة منظفة “ديتول”، بزعم أنها تقي من فيروس كورونا.

 

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