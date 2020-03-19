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«العدل» تتيح الصلح «عن بعد» عبر منصة تراضٍ الرقمية

«العدل» تتيح الصلح «عن بعد» عبر منصة تراضٍ الرقمية
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة العدل خدمة الصلح عن بُعد وحل النزاعات عبر منصة تراضٍ الرقمية، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وتمكن المنصة المستفيدين من الحصول على الخدمة “عن بعد” دون الحاجة للحضور إلى مكاتب المصالحة تسهيلاً لهم، وحفاظاً على الصحة العامة، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية وتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا الجديدة (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة العدل أن طريقة الحصول على الخدمة تكون بالدخول على منصة تراضٍ على الرابط التالي: (هنا)، ثم اختيار طلب صلح جديد، ثم اختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، بعد ذلك استلام رسالة تأكيد الطلب.

وأضافت أن الخطوة اللاحقة هي استلام رسالة بموعد لقاء الصلح عن بعد، ثم عقد لقاء الصلح عن بعد، ثم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد “أبشر”، وأخيراً إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة.

ويقوم بعملية المصالحة عبر منصة تراضٍ مصلحون ومصلحات مؤهلون بمختلف التخصصات، إذ يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع لعقد الصلح وإصدار وثائق إلكترونية له عبر المنصة، وتعتبر سندات تنفيذية يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ.

ويذكر أن الخدمة الإلكترونية التي تقدمها منصة تراضٍ قد وفرّت على المتنازعين عناء الحضور لمكتب الصلح في المحكمة والالتزام بوقت وموعد محدد، حيث أنها تمكن المتنازعين ومصلح المكتب من النقاش وطرح مواضيع النزاع عبر المنصة الرقمية.

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