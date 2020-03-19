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غدا.. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة و«المالية والاقتصاد» بشأن تحديات أزمة كورونا

غدا.. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة و«المالية والاقتصاد» بشأن تحديات أزمة كورونا
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تواصل – واس:
يعقد غداً مؤتمر صحفي لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، ومعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان، للحديث حول تحديات أزمة فايروس كورونا المستجد الصحية والاقتصادية.

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله ا

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