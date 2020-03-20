استشاري أمراض معدية: المخالطة خطر والالتزام بتدابير مكافحة العدوى ضرورة (فيديو)

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شدد دكتور ثامر حامد الخشان، استشاري الأمراض المعدية للكبار، على أهمية أن نعي أن المخالطة صارت خطرا وتتسبب في انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بكافة تدابير مكافحة العدوى للوقاية من هذا الفيروس الخطير.

وأضاف الخشان، في برنامج “يا هلا”: “الآن دور المواطن ودور الفرد في حماية نفسه والآخرين مهم جدا”، مضيفا “أن الحالات في تزايد وهذا شيء متوقع”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من دول؛ المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، موضحة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و (4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و (3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.