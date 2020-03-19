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«إنسان» تطلق حملة «السلة الوقائية» لرعاية 40 ألف يتيم وأرملة ضد كورونا

«إنسان» تطلق حملة «السلة الوقائية» لرعاية 40 ألف يتيم وأرملة ضد كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة الرياض (إنسان) حملة السلة الوقائية لرعاية 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة في الرياض ومحافظاتها، وتهدف إلى مساعدة الأسر لتأمين قيمة المستلزمات الطبية المناسبة للوقاية من مرض فيروس كورونا، واشتملت السلة الوقائية على مجموعة من المعقمات والكمامات والقفازات.

وتستهدف الجمعية تأمين السلة الوقائية لـ 9737 أسرة بقيمة مليون ريال، حيث أودعت المبالغ في حسابات الأسر البنكية، و تحقق هذه الطريقة هدف من أهداف الجمعية وهي (حفظ كرامة اليتيم أثناء تقديم الإعانة)، حيث تسعى “إنسان” لتحسين جودة الحياة لأبنائها الأيتام في مختلف المجالات والنظر للاحتياجات الضرورية لتوفيرها لهم بأسهل وأيسر الطرق.

واتخذت الجمعية عدة تدابير وقائية تماشياً مع الاحترازات التي قامت بها المملكة العربية السعودية، واستشعاراً من الجمعية بواجبها الوطني تجاه حماية مستفيديها من انتشار فيروس كورونا، من ذلك توعية الأسر من خلال نشر رسائل تثقيفية توعوية، وتقديم الخدمات للمستفيدين إلكترونيا عن طريق البوابة الإلكترونية، وتواصل الأسر مع فرق البحث عبر الهاتف أو تطبيق الـ”الواتس أب” لتقديم الخدمات دون الحاجة لمراجعة فروع الجمعية، كما يمكن للأسر التواصل عبر البريد الإلكتروني (هنا الرابط)، أو الخط المباشر على الجوال رقم (0558059067)، ومتابعة قناة خدمات المستفيدين على تطبيق “التليجرام” عبر قناتها الرسمية على الرابط التالي (اضغط هنا) ليتم تزويدهم بكافة المعلومات الوقائية.

يذكر أن الجمعية أوقفت جميع برامجها وأنشطتها، وإيقاف العمل في نادي إنسان الاجتماعي ونادي الفتيات، وإيقاف الفعاليات في كافة فروع الجمعية بالرياض ومحافظتها البالغ عددها 20 فرعا حتى إشعار آخر، إضافة إلى إيقاف الزيارات الميدانية التي تنفذها فرق البحث الاجتماعي. وتقيدت الجمعية بتعليمات وزارة الداخلية من حيث تقليل عدد الموظفين العاملين في مقرات الجمعية – إلى الحد الأدنى – من خلال وضع جدول للمناوبات بين الموظفين، وتقليص ساعات العمل اليومية، ومنح المرأة الحامل وذوي الأمراض التنفسية والقلبية وأمراض نقص المناعة والخاضعون للمعالجة من الأورام إجازة مرضية.

​وتهيب الجمعية بدعم مشروع السلة الوقائية في إنسان تجسيداً لمبدأ التعاون والتعاضد بين أفراد المجتمع وتأصيل القيم الإسلامية، والتكاتف الذي حث عليه ديننا الحنيف من خلال إيداع المبلغ المخصص للسلة الوقائية في أحد حسابات الجمعية البنكية، مع أهمية إرسال صورة الحوالة على تطبيق الواتس أب على الرقم 0555249104 ، ليتم تخصيص المبلغ لمشروع السلة الوقائية.

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