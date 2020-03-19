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الكويت تعلق الدراسة لمدة 4 أشهر

الكويت تعلق الدراسة لمدة 4 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، تعطيل الدراسة لمدة أربعة أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 أفادت “سكاي نيوز عربية” أن مجلس الوزراء الكويتي أعلن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والعسكرية ومراكز الأوقاف والشوؤن الإسلامية، مضيفا: “سيتم استئناف الدراسة في يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس”.

وأوضح مجلس الوزراء أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في الأول من ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا. وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة.

ومع حالات الشفاء الـ18، أصبح المجموع 130 حالة تتلقى الرعاية الصحية حاليا، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند.

وكانت السلطات الكويتية قد ناشدت، الأحد، المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة إجراءات احتواء تفشي الفيروس.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية، ومراكز التسوق، باستثناء الخاصة بالمواد التموينية، وإغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال لوقف انتشار الفيروس. وطلبت السلطات الدينية الكويتية من المواطنين الصلاة في منازلهم، الجمعة الماضية.

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