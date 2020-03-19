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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بشرى للطلاب.. رابط يجمع كافة الدروس منذ بداية تعليق الدراسة

بشرى للطلاب.. رابط يجمع كافة الدروس منذ بداية تعليق الدراسة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رابط موقع يتيح تقديم جمع الدروس من بداية تعليق الدراسة إلى الآن، ضمن مبادرة للتيسير على الطلاب.

ويتيح الموقع إمكانية التصفح حسب الصفوف الدراسية وذلك من خلال اختيار الصف الدراسي ومشاهدة كل الدروس، من خلال رابط الموقع (اضغط هنا).

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

 

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