149 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في إيران.. ومخاوف من «موت الملايين»

تواصل – وكالات:

أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن 149 وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1284.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، أن عدد المصابين تجاوز 18 ألفا و400 شخص، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أصدر أخطر تحذيراته حتى الآن بشأن فيروس كورونا، قائلا إن التفشي يمكن أن “يقتل الملايين” إذا استمر الناس في السفر وتجاهل الإرشادات الصحية.

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الأربعاء، 147 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، لكن المعارضة الإيرانية وحتى نواب في البرلمان يرون أن الأرقام أكبر بكثير، ويتهمون نظام الملالي بإخفاء الأرقام الحقيقية للضحايا لأسباب سياسية.

وبعد تفشي الفيروس بشكل غير مسبوق بين سياسيي البلاد، اضطر الرئيس حسن روحاني إلى الاعتراف بأن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا.

وأصبحت إيران بؤرة الفيروس في منطقة الشرق الأوسط، وامتدت منها العدوى إلى دول مجاورة.

و9 من أصل 10 حالات تقريبا، ضمن أكثر من 18 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أنحاء الشرق الأوسط منبعها إيران.