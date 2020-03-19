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السعودية للكهرباء: تأسيس شركة «توليد الطاقة» قريباً.. وتأهيل قرّاء العدادات

السعودية للكهرباء: تأسيس شركة «توليد الطاقة» قريباً.. وتأهيل قرّاء العدادات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، أنه لن يتم الاستغناء عن أي قارئ عداد في الشركة، مضيفا أنه سيتم قريبا تأسيس شركة توليد الطاقة.

وأضاف السديري، في مقابلة مع صحيفة “عرب نيوز” أن قرّاء العدادات من الأركان الأساسية لرأس المال البشري في الشركة السعودية للكهرباء”.

وتابع أنه تم العمل على وضع برامج تدريبية وإعادة تأهيل لهم؛ لكي تتم الاستفادة منهم بالشكل المطلوب بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وربما بوظائف أفضل من السابق فيما يخص صيانة ومتابعة عمل العدادات الذكية آليًّا.

وأشار إلى أن الشركة ماضية في إجراء الهيكلة بما يتوافق مع سياسة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لافتا إلى أنه سيتم قريبًا تأسيس شركة توليد الطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل معها على أسس تجارية تحت مظلّة الشركة السعودية للكهرباء، جنبًا إلى جنب مع شركتي السعودية للنقل، والمشتري الرئيس (تأسست في 2017).

ويبدو السديري مطمئنا للغاية إلى أنه “بمقدور الشركة الوطنية لنقل الكهرباء العمل باستقلالية في مناطق المملكة كافة”.

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