متحدث «الصحة»: ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا إلى 8 حالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 8 حالات، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

وقال الدكتور العبدالعالي: “سجل في المملكة حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

وأضاف أن المملكة من أوائل الدول التي طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما, داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.

وحذر الدكتور العبدالعالي من تفشي الشائعات, مشددا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعيا من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة 937 الذي يعمل مدار الساعة.