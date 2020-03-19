الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

متحدث «الصحة»: ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا إلى 8 حالات

متحدث «الصحة»: ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا إلى 8 حالات
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 8 حالات، وتبقى (230) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

وقال الدكتور العبدالعالي: “سجل في المملكة حتى الآن (238) حالة مؤكدة بزيادة (67) حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للمملكة بعد العودة من السفر من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي.

وأضاف أن المملكة من أوائل الدول التي طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما, داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.

وحذر الدكتور العبدالعالي من تفشي الشائعات, مشددا على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعيا من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة 937 الذي يعمل مدار الساعة.

مواد ذات صلة

«صحة الجوف» تكشف حقيقة تسجيل 6 إصابات بـ«كورونا» في مستشفى بسكاكا

«صحة الجوف» تكشف حقيقة تسجيل 6 إصابات بـ«كورونا» في مستشفى بسكاكا

مشهد مُرعب من إيطاليا.. كيف يتم التعامل مع جثامين المتوفين جراء «كورونا» (فيديو)

مشهد مُرعب من إيطاليا.. كيف يتم التعامل مع جثامين المتوفين جراء «كورونا» (فيديو)

تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي بدءاً من مغرب اليوم

تعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي بدءاً من مغرب اليوم

بالصور.. أمانة الرياض تعقم «حاويات القمامة» لمنع انتشار «كورونا»

بالصور.. أمانة الرياض تعقم «حاويات القمامة» لمنع انتشار «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>