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لاحتوائه على نسبة عالية من الكحول.. «الغذاء والدواء » تحذر من معقم اليدين «Hand Sanitizing Gel»

لاحتوائه على نسبة عالية من الكحول.. «الغذاء والدواء » تحذر من معقم اليدين «Hand Sanitizing Gel»
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم “First, Hand Sanitizing Gel”  من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وأكدت، أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج ” First, Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

ودعت  الهيئة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج والتخلص من الكميات الموجودة لديهم منه، والتوجه إلى منفذ البيع الذي تم شراء المنتج من خلاله لاسترجاع قيمة مشترياتهم والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة ١٩٠٠ في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بإبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها عن طريق الرقم الموحد 19999 أو الفاكس 00966112057662، أو عبر البريد الالكتروني npc.drug@sfda.gov.sa أو عن طريق الرابطhttps://ade.sfda.gov.s

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