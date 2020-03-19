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متحدث «شؤون الحرمين»: استقبال الجنائز متاح بالمسجد الحرام فقط

متحدث «شؤون الحرمين»: استقبال الجنائز متاح بالمسجد الحرام فقط
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أن استقبال الجنائز متاح في المسجد الحرام لإقامة الصلاة علي الميت، ولم يتم إيقاف ذلك.

وأكد “حيدر” أنه يتم استقبال جميع الحالات من كل المغاسل التي تصلنا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة لمنع انتشار عدوى فيروس “كورونا” يتم غسل وتعقيم عربات وسطحات نقل الجنائز ومرافقيها قبل وبعد كل صلاة على مدار الساعة.

وبحسب توجيه وزير الشؤون الإسلامية، اقتصر المنع فقط على المساجد والجوامع بينما المسجد الحرام ما زال يستقبل الحالات التي تصله من كل مغاسل الموتى، ولم يكن هناك تعليق لاستقبال الجنائز كما يُشاع.

 

 

 

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