الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

رسالة إلى رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المملكة

0
رسالة إلى رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المملكة
خالد بن عبد الرحمن العريدي

 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الزملاء الكرام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المملكة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يمر العالم اليوم بحالة عصيبة من وباء مستشرٍ، وبلادنا العزيزة جزءٌ من هذا العالم وتتأثر به، وإذ أبدت القيادة والجهات المسؤولة روحًا عاليةً من المسؤولية والمبادرات الاستباقية، حريٌّ بنا التكاتف والتعاون مع توجيهات القيادة في مواجهة هذا الوباء، وألخّص رسائلي للأحبة في عدد من النقاط:

1-نحمد الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الجهود الجبارة المشهودة التي تقوم بها دولتنا خلال هذه الفترة، في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، والاستعداد المبكر في التعامل مع الأزمة.

2-إن خير ما يحارب به الوباء بعد الامتثال للتعليمات والتوجيهات هو الوعي العام مجتمعيًا وصحيًا، وإن أعضاء المجالس البلدية في المملكة يعتبرون من الوجوه المجتمعية التي لهم قبول وتقدير عند الناس، وعليهم واجب الإسهام في نشر الوعي وبث الطمأنينة والسكينة تأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفأل الحسن، مع التأكيد على أن هذه الفترة ستنجلي -بتوفيق الله ولطفه- ومن ثم تعاوننا جميعاً، باتخاذ الخطوات الإيجابية والقدوة الحسنة، والعمل على الآتي:

1- توجيه الناس للتقيد بالتوجيهات والنصائح التي تصدر من الجهات الرسمية، والتوعية بالحث على البقاء في المنازل وعدم مخالفة التدابير الوقائية بالذهاب لأماكن التجمعات والأسواق إلا للحاجة الماسة، وذلك لتحقيق مزيد من الوعي والقيام بدورنا المجتمعي.

2- مساندة ودعم دور البلديات والأمانات في تفعيل دورها الرقابي لتنفيذ التوجيهات الصادرة للمنشآت سواء كانت مطاعم أو حلاقين أو مشاغل أو غيرها من الأنشطة، ورصد كل ما يمكن أن يكون مصدرًا لانتقال وانتشار هذا الفيروس من خلال بعض الممارسات ورفعها للجهات المختصة للقيام بالدور الرقابي المهم للمجالس البلدية والعمل بمسؤولية تجاه هذه الأزمة.

3-تفعيل حساباتنا كأعضاء في المجالس البلدية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، للإسهام في التوعية الفردية ونشر الرسائل الصادرة عن الجهات الرسمية للتوعية والوقاية من هذا الوباء.

4-الدعاء بالسداد والإعانة والتوفيق للجهات الصحية والرقابية الأخرى والعاملين فيها على جهودهم المشكورة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الصحة والعافية، ويرفع عنا الغلاء والوباء إنه سميع مجيب.

وإلى ذلك لا بد من تنشيط العمل المجتمعي التطوعي المنظم لإعانة الأجهزة الحكومية في التوعية والإرشاد المجتمعي، عبر المؤسسات الاجتماعية كلجان التنمية والجمعيات الأخرى، فضلا عن توظيف قدرات الشباب واستغلال أوقاتهم فيما يفيد بإيجاد البرامج المناسبة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وتنظيم فعالياتها عن بعد، أو عن طريق المسابقات الثقافية وتفعيل المشاركة المجتمعية التي تؤكد على البقاء في المنزل وممارسة ما يستثمر الأوقات كفعل المؤسسات التربوية ومنها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم للرجال والنساء التي نفذت برامج التسميع عن طريق التواصل عن بعد.

حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه وأدام علينا نعمة الأمن والإيمان.

 

أخوكم خالد بن عبد الرحمن العريدي

رئيس المجلس البلدي بالرياض

@khalideleridy

مواد ذات صلة

اعتزل ما يؤذيك

اعتزل ما يؤذيك

«أسئلة كورونية»

«أسئلة كورونية»

حلول نبوية لمشكلات زوجية! (2)

حلول نبوية لمشكلات زوجية! (2)

قبس من القرآن والسنة (6)

قبس من القرآن والسنة (6)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة