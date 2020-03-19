إليك.. أهم 8 نصائح لتنظيف جهاز «آيفون»

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أعلنت الشركات التقنية العالمية مثل شركة آبل وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وغيرها عن مجموعة من الخطوات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قامت جوجل بتسريع عملها لمساعدة الأشخاص على البقاء آمنين ومطلعين على كافة التفاصيل المتعلقة بالفيروس، كما أطلق فريق محرك بحث مايكروسوفت (Microsoft Bing) بوابة إلكترونية لتتبع عدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

كما أعلنت شركة آبل أنها تعتزم عقد مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC لعام 2020 عبر شبكة الإنترنت، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا، وقامت الشركة أيضًا بإدراج بعض التوصيات والإرشادات العامة التي يجب اتباعها عند القيام بتنظيف أجهزة آبل ، لذلك إليك بعض النصائح التي تنطبق على كل منتجات شركة آبل والتي يجب اتباعها عند شروعك بالتنظيف:

استخدم قطعة من القماش الناعم والخالي من الوبر.

تجنب استخدام الأقمشة ذات الأسطح الكاشطة أو المناشف القماشية أو الورقية أو المواد المشابهة.

تجنب المسح المفرط الذي من الممكن أن يتسبب في تلف الأجهزة.

افصل جميع مصادر الطاقة الخارجية والأجهزة والكابلات عند الشروع بالتنظيف.

حافظ على بقاء السوائل بعيدة عن المنتج.

تجنب دخول البلل في أي فتحات.

تجنب استخدام رشاشات الرذاذ أو المبيضات أو المواد الكاشطة.

تجنب رش المنظفات مباشرة على الجهاز.