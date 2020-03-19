تعرّف على أفضل مشروب لتقوية جهاز المناعة للوقاية من «كورونا»

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يعتبر الزنجبيل من أفضل المشروبات لتقوية جهاز المناعة، وتمتد إلى صحة القلب، وتصل إلى تخفيف أعراض غثيان الصباح للحوامل. وفي ظل القلق من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحث توصيات الوقاية على دعم جهاز المناعة بكل الطرق، ومن المفيد إضافة رشة من الزنجبيل على الطعام، وتناول شراب الزنجبيل الدافئ 4- 5 مرات في الأسبوع للأسباب التالية:

يساعد الزنجبيل على خفض الكولسترول، وضبط مستوى السكر بالدم، والوقاية من الجلطات، كما يساعد على خفض الكولسترول، وضبط مستوى السكر بالدم، والوقاية من الجلطات.

* يحتوي الزنجبيل على مضاد حيوي نباتي طبيعي، يدعم المناعة.

* يساعد الزنجبيل الدافئ على محاربة التهابات وعدوى الجهاز التنفسي.

* يقلل الزنجبيل من آلام التهاب المفاصل والعضلات.

* يخفّف الزنجبيل الدوخة وأعراض غثيان الصباح.