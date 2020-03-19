بالصور.. «التجارة» تضبط «معقمات» غير مطابقة للمواصفات في الأحساء

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ضبطت وزارة التجارة عبوات من معقمات الأيدي غير مطابقة للمواصفات في محافظة الأحساء، حيث تم استخدام “مصاصات” العصير كأنبوب داخلي للعلبة.

وقالت الوزارة إن الفرق الرقابية التابعة لها حجزت المنتجات المضبوطة، وأنه جرى استدعاء القائمين عليها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت فرق من عدة جهات حكومية داهمت في وقت سابق، مستودعًا تستخدمه عمالة مخالفة، كوكر لجمع معقمات منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بعد تزوير تواريخ إنتاجها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المعقمات منتهية الصلاحية داخل المستودع.