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«شؤون المسجد النبوي» توضح إجراءاتها الاحترازية المتبعة يومياً للوقاية من «كورونا»

«شؤون المسجد النبوي» توضح إجراءاتها الاحترازية المتبعة يومياً للوقاية من «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الإجراءات التي تتبعها بشكل يومي في إطار الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، موضحة أن الإجراءات تضمنت 4 جوانب شملت الخطوات الوقائية العامة عبر إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، وعدم السماح بالاعتكاف والافتراش وإدخال الأطعمة والمشروبات، وكذلك إغلاق المسجد القديم بما في ذلك الروضة الشريفة.

وأشارت إلى أن الإجراءات تضمنت أيضاً جانب التعقيم والتطهير من خلال غسل الأرضيات في الساحات الخارجية 7 مرات يومياً، وغسل الممرات ومداخل الأبواب عدة مرات يومياً، ولبس الكمامات والقفازات للعمالة، وزيادة مواد التطهير السائلة المستخدمة، وغسل وتعقيم دورات المياه قبل أداء الصلوات وبعدها بواقع 10 مرات يومياً.

ولفتت إلى أنها تقوم في الجانب الفني بتجديد التهوية بشكل مستمر من خلال فتح القباب داخل المسجد وإغلاق المظلات في الساحات، وتغيير فلاتر التكييف داخل المسجد النبوي بشكل متكرر لحمايتها من أي فيروسات، وتهيئة الممرات وجعلها سالكة لتسهيل وصول المسعفين للحالات الطارئة.

 

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