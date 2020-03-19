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خبير طقس يتوقع: أمطار وانخفاض لدرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق

خبير طقس يتوقع: أمطار وانخفاض لدرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ36 ساعة القادمة على عدة مناطق في المملكة، مع انخفاض لدرجات الحرارة.

وقال عبر حسابه  الرسمي في “تويتر”: “انخفاض الحرارة على الشمالية، ومتوقع أن تُوَالِيَ الحرارة انخفاضها التدريجي على الغربية والوسطى والشرقية، ثم ارتفاع طفيف، ثم يُتوقع انخفاض ملموس إن شاء الله”، مضيفاً أنه “من ليلة الخميس إلى صباحه فستكون هناك أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برَد على أجزاء من: (الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأفلاج، ووادي الدواسر، وأقصى الحدود الشمالية)”.

وتابع: “متوقع انخفاض في الحرارة يتراوح بين 4 و6 درجات مئوية مع رياح مغبرة”.

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