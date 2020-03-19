الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«مؤسسة النقد»: إيقاف تجميد حسابات العملاء البنكية في 3 حالات

«مؤسسة النقد»: إيقاف تجميد حسابات العملاء البنكية في 3 حالات
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تعليق تجميد حسابات العملاء البنكية لمدة (30) يومًا وفق حالات محددة.

وحددت مؤسسة النقد الحالات التي ينطبق عليها القرار أعلاه، وهي: انتهاء هوية العميل، وعدم استيفاء متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وتغيُّر حالة الحساب إلى حساب راكد لعدم وجود أي حركات أو تعاملات بنكية على الحساب، مع التشديد على البنوك والمصارف بمراعاة تسهيل إجراءات تجديد بطاقات الصرف الآلي “مدى”، وبطاقات الائتمان بالوسائل المتاحة كافة.

وتأتي هذه الخطوة إلحاقًا بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية “عن بُعد” وفق ضوابط محددة، ومراعاة للظروف الحالية التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى، وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

 

 

 

مواد ذات صلة

رفع حد الشراء ببطاقات «مدى أثير» لـ 300 ريال دون الرقم السري

رفع حد الشراء ببطاقات «مدى أثير» لـ 300 ريال دون الرقم السري

«ساما»: 50 مليار ريال دعماً للقطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لـ «كورونا»

«ساما»: 50 مليار ريال دعماً للقطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لـ «كورونا»

«ساما»: الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية غير مسموح بتداولها

«ساما»: الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية غير مسموح بتداولها

مؤسسة النقد تطلق خدمة لإشعار البنوك والمصارف بحالات الوفاة

مؤسسة النقد تطلق خدمة لإشعار البنوك والمصارف بحالات الوفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة