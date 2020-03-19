«التعليم» تعتمد بدائل الاختبارات النهائية لجميع الكليات والجامعات بالمملكة

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أصدر نائب وزير التعلبم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، دليلاً استرشادياً لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متضمناً البدائل التالية:

أولاً: استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد (متزامناً أو غير متزامن) على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي.

ثانياً: الاستفادة من أسلوبي التقييمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد كبديل للاختبارات الدورية.

ثالثاً: استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

رابعاً: في حال استمرار تعليق الدراسة حتى موعد الاختبارات النهائية، فيمكن تنفيذها بإحدى الطرق التالية:

1) تنفيذ التقويم النهائي بوسيلة أو أكثر من الوسائل التالية وحسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى (ناجح/ راسب):

أ. تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بعد.

ب. الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد.

ت. الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة مع رصد تقدير غير مكتمل.

ث. الاختبارات القصيرة المتعددة والمتنوعة الخيارات MCQ.

ج. اختبار الكتاب المفتوح Open Book.

ح. الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الالكترونية.

خ. العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.

د. التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.

ذ. منتديات النقاش

ر. ملف الإنجاز الالكتروني

ز. المشاريع العلمية والبحثية.

2) تنفيذ التقويم النهائي بوسيلة أو أكثر من الوسائل التالية وحسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر (بالطرق المذكورة في الفقرة “1” من رابع أعلاه).

3) يمكن للجامعات تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة وعند ذلك يعلن عن الاختبارات النهائية وفق الطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فوراً.