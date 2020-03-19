الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التعليم» تعتمد بدائل الاختبارات النهائية لجميع الكليات والجامعات بالمملكة

«التعليم» تعتمد بدائل الاختبارات النهائية لجميع الكليات والجامعات بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر نائب وزير التعلبم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، دليلاً استرشادياً لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، متضمناً البدائل التالية:

أولاً: استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد (متزامناً أو غير متزامن) على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي.

ثانياً: الاستفادة من أسلوبي التقييمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد كبديل للاختبارات الدورية.

ثالثاً: استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

رابعاً: في حال استمرار تعليق الدراسة حتى موعد الاختبارات النهائية، فيمكن تنفيذها بإحدى الطرق التالية:

1) تنفيذ التقويم النهائي بوسيلة أو أكثر من الوسائل التالية وحسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى (ناجح/ راسب):
أ. تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بعد.
ب. الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد.
ت. الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة مع رصد تقدير غير مكتمل.
ث. الاختبارات القصيرة المتعددة والمتنوعة الخيارات MCQ.
ج. اختبار الكتاب المفتوح Open Book.
ح. الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الالكترونية.
خ. العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية.
د. التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.
ذ. منتديات النقاش
ر. ملف الإنجاز الالكتروني
ز. المشاريع العلمية والبحثية.

2) تنفيذ التقويم النهائي بوسيلة أو أكثر من الوسائل التالية وحسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر (بالطرق المذكورة في الفقرة “1” من رابع أعلاه).

3) يمكن للجامعات تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة وعند ذلك يعلن عن الاختبارات النهائية وفق الطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم تكليف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية ويتم إجراء اختبار هذه المقررات فوراً.

مواد ذات صلة

«التعليم»: زيادة عدد قنوات الدروس إلى 20 قناة.. والبث يبدأ من الثامنة صباحاً

«التعليم»: زيادة عدد قنوات الدروس إلى 20 قناة.. والبث يبدأ من الثامنة صباحاً

يخص الموظفين والمراجعين.. قرار جديد من «التعليم» للوقاية من فيروس كورونا

يخص الموظفين والمراجعين.. قرار جديد من «التعليم» للوقاية من فيروس كورونا

«التعليم» توفر وسائل تعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات طوال اليوم

«التعليم» توفر وسائل تعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات طوال اليوم

«التعليم» تحسم الجدل بشأن الاختبارات وتقويم الأداء في المدرسة الافتراضية

«التعليم» تحسم الجدل بشأن الاختبارات وتقويم الأداء في المدرسة الافتراضية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>