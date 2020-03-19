تمارين مفيدة للوقاية من آلام العظام والرقبة أثناء العمل من المنزل (فيديو)

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نصح دكتور وائل العسق، أخصائي أمراض العظام، بممارسة التمارين الرياضة للوقاية من آلام الظهر والرقبة أو الركبة خلال فترة العمل من المنزل.

وقال العسق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “حتى لا تتأثروا سلباً بالجلوس الطويل في المنزل خلال أزمة فيروس كورونا عليكم بممارسة هذه التمارين المفيدة”.

وشرح وائل العسق عبر مقطع فيديو طريقة ممارسة هذه التمارين وذلك أثناء فترة العمل من المنزل للوقاية من آلام العظام والرقبة.