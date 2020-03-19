نصائح مهمة من وزير الصحة للوقاية من كورونا

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وجه وزير الصحة دكتور توفيق الربيعة، نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا، بهدف الحد من انتشار الفيروس الخطير في المملكة.

وقال الربيعة، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “حرصاً على صحتكم وصحة من تحبون، إذا كان لديك أي أعراض انفلونزا اعزل نفسك مباشرة في غرفتك لمدة ١٤ يوما”.

وتابع: “إلى الآباء والأمهات نصيحة من القلب: احرصوا على حماية أطفالكم وفلذات أكبادكم، وإبقائهم في المنزل وعدم خروجهم إلا للضرورة، الخروج يعرضهم للعدوى وقد يجعلهم ناقلين للفيروس (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

وختم توفيق الربيعة بقوله “لسلامتكم وسلامة من تحبون أنصح الجميع بالابتعاد عن حضور المناسبات والاجتماعات لمساهمتها في نقل العدوى بشكل كبير، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة”.