أبرز أنواع الكمامات والمعقمات بالمملكة.. المواصفات والأسعار المعتمدة

تواصل – فريق التحرير:

حددت جمعية حماية المستهلك أنواع الكمامات الطبية والمعقمات ومتوسط أسعارها التجارية، داعية إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات عليها أو ارتفاع لأسعارها.

وأشارت الجمعية، في بيان لها، أن الكمامات تُصنع إما بطبقتين أو ثلاث طبقات، وهناك كمامات من نوع N95، وأنه إذا كان هناك داعٍ للكمامة فيكفي استخدام الكمامة العادية ذات طبقتين أو ثلاث طبقات، حيث لا يوجد حاجة لاستخدام الكمامة من نوع N95‎ لأنها مخصصة للاستخدامات الصحية من قبل الممارسين الصحيين.

وأوضحت أن وزارة الصحة أعلنت أن الكمامة غير ضرورية إلا في حالتين الأولى في حال كنت مصابا بعدوى تنفسيه مثل الكحة أو العطاس، والثانية إذا كنت تخالط شخصا مريضا.

وعن أسعار الكمامات أشارت إلى أنها تتراوح من 60 هللة إلى واحد ريال للقطعة، حسب نوع الكمامة والشركة المصنعة، فيما تتراوح أسعار المعقمات من 8 ريالات حتى 18 ريالا حسب الشركة المصنعة، للعبوة 50 ملي، مبينة أن غسل اليدين بالماء والصابون يغني عن استخدام المعقمات.

وبينت حماية المستهلك أن الصيدليات ترفض بيع كميات كبيرة من هذين المنتجين على الفرد الواحد، لأن الاستهلاك العادل للفرد وأخذ حاجته الشخصية من المعقمات أو الكمامات يعطي الفرصة للمستهلكين للحصول على حاجتهم، وحتى تصل للجميع.