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المتحدث العسكري المصري يكشف حقيقة فرض حظر تجوال في البلاد

المتحدث العسكري المصري يكشف حقيقة فرض حظر تجوال في البلاد
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تواصل – واس:

نفى المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة المصرية في الانتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه على كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء أي إدعاءات مغرضة، مؤكدًا أنه هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية.

وأشار الرفاعي إلى مواصلة القوات المسلحة المصرية التعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

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