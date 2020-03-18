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للمواطنين فقط.. «جامعة الجوف» تعلن عن عدد من الوظائف الصحية

للمواطنين فقط.. «جامعة الجوف» تعلن عن عدد من الوظائف الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية “الجراحة العامة، الطب الباطني، جراحة الوجه والفكين، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة”.

وأوضحت العمادة أنه سيتم استقبال الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ، حيث اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

ودعت العمادة الراغبين في التقديم الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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