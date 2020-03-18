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«السجون» تفرض مجموعة احترازات وقائية للحد من انتشار كورونا بين النزلاء

«السجون» تفرض مجموعة احترازات وقائية للحد من انتشار كورونا بين النزلاء
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تواصل – واس:

اتخذت المديرية العامة للسجون إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال إعداد خطط تنفيذية على مستوى المديرية ومديريات سجون المناطق، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتضمنت الإجراءات المنفذة، عقد العديد من المحاضرات التوعوية التي قدمها أطباء متخصصون للمنسوبين والنزلاء على حدٍ سواء، بهدف رفع مستوى الثقافة الصحية لديهم في مواجهة هذا الوباء العالمي. وعقدت إدارة الرعاية الصحية في المديرية العامة للسجون مجموعة من ورش العمل العاجلة والمشتركة مع وزارة الصحة والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ بهدف الإعداد المتكامل لفرق العمل الميدانية للتعامل مع الموقف بطرق سليمة.

كما تم إنشاء وحدات فرز صحية لجميع العاملين والعاملات قبل بوابات الدخول للعنابر، وذلك للتأكد من سلامتهم قبل احتكاكهم بالنزلاء والنزيلات وضمان سلامة البيئة الداخلية للسجن أو الإصلاحية من أي عدوى قد تحدث -لاسمح الله-. ,والتأكيد عليهم بالالتزام بوسائل الحماية الشخصية من لبس القفازات والكمامات.

فيما تم تعليق كافة الزيارات العائلية لذوي النزلاء، وكذلك النشاطات الثقافية والرياضية والفعاليات التي يجتمع فيها النزلاء.

وعملت المديرية العامة للسجون على التعقيم المستمر لجميع المباني السجنية ومرافقها، واستخدام الأدوات التي طورها المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها لتقييم المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار فايروس كورونا covid19 والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في ذلك.

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