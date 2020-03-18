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بشرى سارة.. طرح مخططات سكنية جديدة في ٣ مناطق

بشرى سارة.. طرح مخططات سكنية جديدة في ٣ مناطق
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان إضافة 3 مخططات سكنية جديدة من خلال بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، التي يطرحها البرنامج شهريًا أمام المستفيدين للحجز، داعياً الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق “سكني” واستكمال جميع الإجراءات.

وأوضح البرنامج في بيانٍ صحفي نشره اليوم الأربعاء، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 3 مخططات جديدة موزعة على 3 مناطق توفر 9.7 ألف قطعة أرض.

ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط “يكرب” بمحافظة بقيق التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 650 قطعة، ومخطط “مشروع المنار” بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان الذي يوفر 5422 قطعة أرض، ومخطط “درة شرورة” في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران ويحوي 3665 قطعة أرض، سكنية متاحة للحجز إلكترونياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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